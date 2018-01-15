Госдолг Челябинской области за год снизился почти на 13 млрд рублей

Госдолг Челябинской области снизился на 12,9 млрд рублей за счет уменьшения госгарантий и ликвидации банковских кредитов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минфина.

На 1 января госдолг составил 15,6 млрд рублей, из них 9,7 млрд рублей бюджетные кредиты и 5,9 млрд рублей – государственные гарантии.

Как рассказал министр финансов области Андрей Пшеницын, 31 декабря закончился срок действия областной государственной гарантии, которая в июне 2016 года была предоставлена ЧТПЗ для обеспечения закупок металла у ММК.

"Сумма гарантии составляла 8 млрд рублей. Это была уникальная для нашей области практика, когда гарантия выдавалась в обеспечение не банковских кредитов, а обязательств между предприятиями. В тех условиях поддержка двух системообразующих заводов во многом способствовала стабильной работе экономики региона", - отметил он.

Кроме того, полностью погашены банковские кредиты, которые на начало 2017 года составляли 4,9 млрд рублей. "Мы не имеем долгов перед банками", - добавил министр.