В Екатеринбурге можно будет оплачивать проезд бесконтактной картой

В Екатеринбурге могут ввести оплату проезда бесконтактной банковской картой. Эта процедура облегчит жизнь жителей города и гостей, которые приедут на ЧМ-2018 по футболу.

"Это один из способов оплаты, который существует в России и за рубежом. Пока у нас в планах на весну предложить транспортным предприятиям и жителям города такой вид оплаты. Психологический ориентир - до Чемпионата мира по футболу. Гости ездят платно, кто-то ездит бесплатно по паспортам болельщика, поэтому это отличный способ оплаты проезда", - сообщили Накануне.RU в ОАО "Информационная сеть".

Напомним, что с 1 февраля в Екатеринбурге введут повременной тариф на наземный транспорт в городе.