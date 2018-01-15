Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Силовики уточнили информацию о личностях пермяков, устроивших драку в школе №127. Один из них еще учится в ней, второй ее уже закончил. При этом один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

При этом оба участника конфликта – несовершеннолетние. Кто именно из нападавших состоял на учете у психиатров, полицейские не уточнили. Сейчас силовики работают на месте трагедии.

"У нас есть группа в одном из мессенджеров. Нам учитель рассказала, что в школе пожарная тревога сработала. Часть детей отвели в школу №133, а некоторых – в спортивный зал. Их там закрыли на ключ, чтобы не пострадали. Когда выходили из класса, дочь сказала, что весь второй этаж был в крови, ручки – в крови, лестничные пролёты – в крови. Напали на учительницу начальных классов и учеников 4 "Б" класса. Моя дочь оставалась в спортзале. Кто-то из учеников непосредственно в кабинете закрылся. На кого напали, говорят, у них был запасный выход, некоторые раненые убежали в ближайший торговый центр, он – через дорогу. Я когда шла – там была дорожка из крови к школе", - рассказала радиостанции "Говорит Москва" мать одной из пострадавших школьниц.

Напомним, сегодня в школе №127 Перми произошла массовая резня, пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Жертвы – ученики четвертого класса.