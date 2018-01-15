В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте "Юбилейная"

В Кемеровской области по факту смерти горняка на шахте "Юбилейная" проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 11 января. По предварительной информации, 50-летний горнорабочий работал в 3-ю смену на участке № 1. В эту смену сопровождал дизелевоз – открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет, он пошел проверить и обнаружил его лежащим на земле рядом со створками. Пострадавший был поднят на поверхность, где врач констатировал его смерть. По предварительному заключению, мужчина получил удар в область лица створкой шлюза.

В настоящее время устанавливается причина смерти, следователи приступают к изучению должностных инструкций, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Шахта приостановила проходку из-за гибели шахтера, сообщили в местной администрации.

Напомним, 20 декабря 2017 года на шахте "Есаульская" в Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате инцидента трое горняков были заблокированы. Спустя два дня шахтеров удалось вывести на поверхность.