Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек

Растет число пострадавших в побоище, устроенном двумя учениками пермской школы №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. Их оперируют. Девять пострадавших школьников после осмотра направлены для лечения в Детскую краевую клиническую больницу.

Напомним, сегодня в школе №127 Перми произошла массовая резня, пострадали 9 человек. Возбуждено уголовное дело. На месте работает руководство города и края.