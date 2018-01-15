Пушков: США начали подготовку фактического расчленения Сирии

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил о том, что США намерены заняться "расчленением" Сирии.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что американские власти легализуют террористов, создавая "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов "Союза демократических сил".

"Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек - это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США - за единую Сирию. На деле - за раздробленную", - написал сенатор в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Пушков прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, который увидел признаки "российского вмешательства" в будущие выборы президента Мексики. Сенатор назвал это "паранойей на экспорт".