Грузооборот арктических морских портов вырос почти на 50%

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили в 2017. 74,2 млн т грузов, что на 49,1% больше, чем в 2016 г. Данные предоставила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент Накануне.RU.

Увеличился объем перевалки сухих грузов до 29,1 млн т (плюс 9,5%), наливных грузов до 45,0 млн т (на 94,5%). Грузооборот порта Мурманск составил до 51,7 млн т (на 54,5%), Варандей – до 8,2 млн т (на 3,4%).

Порт Сабетта стал абсолютным лидером России по росту грузооборота, объем перевалки увеличился на 280,7% в сравнении с 2016 г. (с 2,85 млн т до 7,9 млн т).

Отметим, что грузооборот морских портов РФ в 2017 г. вырос на 9%.