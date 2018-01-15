"Нас заранее предупредили, что все сроки смещаются", - уральские студенты вновь жалуются на выселение из общежитий в преддверии ЧМ-2018

Студенты вновь пожаловались на досрочное выселение из общежитий и перенос сроков сдачи экзаменов в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили сами учащиеся вузов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на досрочное выселение пожаловался, например, студент МИСиСа: "Иногородние, поступающие в магистратуру, потом остаются без жилья на лето. Ребятам сообщили, что Росгвардия будет жить там, но я 100% не уверен в этой инфе. Двухэтажные кровати спиливают и переделывают в обычные".

Также о переносе сроков сообщил и учащийся УрФУ: "В Екатеринбурге (УрФУ) та же история с досрочными экзаменами, дипломами и выселением из-за ЧМ. Я студент четвертого курса, нас заранее предупредили, что все сроки смещаются, но официального приказа мы ещё не видели".

Напомним, ранее свердловский минобр сообщил, что с 14 мая 2018 года студенческие общежития в городах, принимающих матчи чемпионата мира, будут использоваться для размещения сотрудников МВД, а учебные планы будут скорректированы исходя из этой необходимости. Размещение сотрудников МВД предстоит обеспечить во исполнение поручений зампредседателя Правительства РФ Виталия Мутко. При этом, перечень вузов, чьи общежития будут использованы силовиками, не уточнялся.

Позднее уже федеральный Минобр опроверг информацию о том, что студентов вузов будут принудительно выселять из общежитий. В министерстве пояснили, что в студенческих общежитиях летом ежегодно освобождаются места - учащиеся ездят на каникулы домой. Именно в эти комнаты планируется заселять силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на мундиале. А графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования, права студентов не пострадают.

Досрочно не выселять студентов из общежитий ранее пообещал и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В частности, он сообщил, что "никаких переносов сессий, дипломирования и прочего не планируется".

Российский студенческий союз (РСС), в свою очередь, предложил компенсировать студентам выселение из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.