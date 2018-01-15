Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу

С 10 января этого года в Курганской сельхозакадемии появился новый декан - факультет агроинженерии, промышленного и гражданского строительства возглавил экс-глава зауральского управления Ростехнадзора Павел Москвин, о новом назначении Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

В КГСХА уверены, что Москвин сможет легко вжиться в новую для себя роль.

"Вопреки слухам, которые распускали те, кто мало заботился о будущем факультетов, задача руководства вуза - развивать это направление. Я достаточно давно знаю Павла Викторовича, еще с тех времен, когда мы строили пограничный институт. И точно знаю, что если нужна консультация настоящего профессионала, то это – к нему. Это назначение поможет поднять факультет на новую ступень развития. Не исключено, что в дальнейшем мы сможем создать отдельный институт, который будет готовить высококлассных строителей и инженеров для агропромышленного комплекса региона и всей России", - отметил ректор КГСХА Владимир Левитский, представляя Москвина сотрудникам вуза.

Сам Павел Москвин отметил, что хорошо знаком со структурой факультета.

"Перед тем, как принять окончательное решение, я внимательно изучил нормативные документы, структуру факультета, направления, по которым проводится обучение студентов. И понял, что практически со всеми из них я непосредственно сталкивался во время своей работы в Ростехнадзоре. Цели и задачи понятны. Один в поле не воин, это давно известно. Поэтому, учитывая богатейший опыт и знания профессорско-преподавательского состава, я уверен, что факультет можно поднять на новый уровень", - сказал Москвин преподавателям и сотрудникам КГСХА.

Однако в пресс-службе КГСХА утаили причину, по которой Москвин решил покинуть возглавляемый им в Зауралье еще с 2000-х годов Ростехнадзор. Скандал с участием новоиспеченного декана, о котором писало Накануне.RU, произошел в декабре прошлого года - российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая в Екатеринбурге, сказал, что сегодняшняя система регулирования ЖКХ ставит под угрозу жизнеобеспечение жителей малых городов - показателен пример Курганской области, где бесконечные проверки местного управления Ростехнадзора могут привести к срыву отопительного сезона.

Наружу выплыли факты фиктивных проверок Москвина, когда якобы его специалисты за взятки гусями и за походы в баню ставили положительную оценку действиям районных властей - об этом Накануне.RU в декабре рассказала глава села Альменево Светлана Рыжкова.

Собственный источник Накануне.RU в Ростехнадзоре рассказал подробности увольнения Москвина.

"Что тут сказать можно - из больших начальников в деканы КГСХА. Не может человек вот так взять и просто уйти, отработав у нас более 10 лет. Москвин написал заявление по собственному желанию после того, как приехала делегация из Екатеринбурга. Был разнос, но он как-то по-тихому, спокойно прошел. А Левитский (ректор КГСХА - прим. ред.) Москвина давно знает, вот и взял его к себе. Не думаю, что это идеальнейшая кандидатура на этот пост. Москвин никогда к образованию не имел отношения, посмотрим, к чему такая ротация приведет. Но факт остается фактом - Москвина вынудили уйти, дабы избежать огромнейшего скандала", - отметил источник.