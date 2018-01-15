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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
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Павел Москвин, Ростехнадзор, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

С 10 января этого года в Курганской сельхозакадемии появился новый декан - факультет агроинженерии, промышленного и гражданского строительства возглавил экс-глава зауральского управления Ростехнадзора Павел Москвин, о новом назначении Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.
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В КГСХА уверены, что Москвин сможет легко вжиться в новую для себя роль.

"Вопреки слухам, которые распускали те, кто мало заботился о будущем факультетов, задача руководства вуза - развивать это направление. Я достаточно давно знаю Павла Викторовича, еще с тех времен, когда мы строили пограничный институт. И точно знаю, что если нужна консультация настоящего профессионала, то это – к нему. Это назначение поможет поднять факультет на новую ступень развития. Не исключено, что в дальнейшем мы сможем создать отдельный институт, который будет готовить высококлассных строителей и инженеров для агропромышленного комплекса региона и всей России", - отметил ректор КГСХА Владимир Левитский, представляя Москвина сотрудникам вуза.

Сам Павел Москвин отметил, что хорошо знаком со структурой факультета.

Павел Москвин, Ростехнадзор, Курган(2017)|Фото:Накануне.RU

"Перед тем, как принять окончательное решение, я внимательно изучил нормативные документы, структуру факультета, направления, по которым проводится обучение студентов. И понял, что практически со всеми из них я непосредственно сталкивался во время своей работы в Ростехнадзоре. Цели и задачи понятны. Один в поле не воин, это давно известно. Поэтому, учитывая богатейший опыт и знания профессорско-преподавательского состава, я уверен, что факультет можно поднять на новый уровень", - сказал Москвин преподавателям и сотрудникам КГСХА.

Однако в пресс-службе КГСХА утаили причину, по которой Москвин решил покинуть возглавляемый им в Зауралье еще с 2000-х годов Ростехнадзор. Скандал с участием новоиспеченного декана, о котором писало Накануне.RU, произошел в декабре прошлого года - российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая в Екатеринбурге, сказал, что сегодняшняя система регулирования ЖКХ ставит под угрозу жизнеобеспечение жителей малых городов - показателен пример Курганской области, где бесконечные проверки местного управления Ростехнадзора могут привести к срыву отопительного сезона.

Наружу выплыли факты фиктивных проверок Москвина, когда якобы его специалисты за взятки гусями и за походы в баню ставили положительную оценку действиям районных властей - об этом Накануне.RU в декабре рассказала глава села Альменево Светлана Рыжкова.

Собственный источник Накануне.RU в Ростехнадзоре рассказал подробности увольнения Москвина.

"Что тут сказать можно - из больших начальников в деканы КГСХА. Не может человек вот так взять и просто уйти, отработав у нас более 10 лет. Москвин написал заявление по собственному желанию после того, как приехала делегация из Екатеринбурга. Был разнос, но он как-то по-тихому, спокойно прошел. А Левитский (ректор КГСХА - прим. ред.) Москвина давно знает, вот и взял его к себе. Не думаю, что это идеальнейшая кандидатура на этот пост. Москвин никогда к образованию не имел отношения, посмотрим, к чему такая ротация приведет. Но факт остается фактом - Москвина вынудили уйти, дабы избежать огромнейшего скандала", - отметил источник.

Другие новости по темам: Павел Москвин, Борис Титов, Курган, Ростехнадзор, Уралкотел, КГСХА, Владимир Левитский
15.01.2018 10:20 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.12.2017 09:24 Мск
"А не пора ли снимать Москвина?" Российскому бизнес-омбудсмену пожаловались на действия зауральского Ростехнадзора








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Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
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