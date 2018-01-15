Россия усилила контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине

Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью в европейских странах и на Украине и сообщил об усилении контроля на границе.

"За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На Украине за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях. При этом, в Одесской области зарегистрировано пять летальных исходов от этой инфекции, в том числе три – среди детей.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и обращает внимание граждан на данную информацию для учета при планировании поездок