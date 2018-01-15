Облетная группа оценит готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинск прибыла облетная группа из Москвы, которая проверит готовность региона к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава города Евгений Тефтелев.

Облетная группа, которую возглавляет советник президента РФ Антон Кобяков, посетят площадки, на которых будут возведены ключевые объекты к саммитам. Затем пройдет совещание в резиденции губернатора.

Как уже сообщало Накануне.RU, о визите облетной группы из Москвы в конце декабря сообщил губернатор Борис Дубровский. По его словам, экспертам представят проект строительства конгресс-холла. Также он сообщил, что Рршение по месту проведения ШОС в 2020 году будет принято до конца 2018 года. "Надеюсь, что это будет Челябинск. Мы будем за это бороться", - подчеркнул он.