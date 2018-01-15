Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в пермской школе учеников в тяжелом состоянии с серьезной раной шеи, передает корреспондент Накануне.RU.

"10-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации после нападения на школу в Перми. У него глубокое ножевое ранение шеи", - сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в краевом минздраве Накануне.RU сообщили, что в тяжелом состоянии находятся 16-летний ученик и учитель школы №127. Оба – с ранами шеи. Всего пострадали девять человек.

Напомним, сегодня в школе №127 Перми произошла массовая резня, пострадали 9 человек. Возбуждено уголовное дело. Жертвы – ученики четвертого класса.