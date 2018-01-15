Премии "Итоги года - 2017" вручат в Тюмени

Одиннадцатая церемония вручения премии "Итоги года Урала и Сибири" состоится в Тюмени в конце января, передает корреспондент Накануне.RU. Событие впервые "переезжает" из Екатеринбурга.

Иван Еремин, генеральный директор РИА "ФедералПресс" - основателя премии, так прокомментировал предстоящее событие: "За одиннадцать лет премия "Итоги года" по праву стала знаковым явлением в истории Урала и Сибири, ежегодно реализуя важную государственную миссию, способствуя продвижению в России и за рубежом выдающихся отечественных персон и компаний".

Премия проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Номинантов и лауреатов премии определяет экспертный совет. В состав совета входят 500 человек - представители исполнительной и законодательной власти, политики, общественные лидеры, ученые, экономисты, политологи, редакторы и руководители СМИ, а также успешные бизнесмены и топ-менеджеры предприятий из каждого региона УрФО и федерального центра.

Работа с экспертным сообществом проходит в три этапа. Победители определяются в 20 номинациях: 10 лауреатов в сфере политики и 10 в сфере бизнеса.

В рамках премии "Итоги года" учреждены специальные номинации – награды за достижения в области благотворительности, вклад в развитие гражданского общества и другие.

Лауреаты 2017 года будут объявлены на торжественной церемонии, организованной при поддержке администрации губернатора Тюменской области. Прием состоится 26 января в мраморном зале ДК "Нефтяник" имени Муравленко.

Более подробно о премии: историю, последние новости, списки номинантов и номинации, комментарии экспертов, мнения лауреатов прошлых лет - можно найти на сайте: http://itogi.fedpress.ru.