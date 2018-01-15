В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась платной раздевалкой в одной из городских гимназий

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась платной раздевалкой в гимназии №37. Надзорное ведомство инициировало проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка организована по сообщению СМИ. В частности, ранее сообщалось, что в гимназии помимо двух бесплатных раздевалок для учащихся была организована платная раздевалка, которая представляет собой помещение со шкафчиками, которые закрываются на ключ. Стоимость платной раздевалки для учеников составляет 150 руб. в месяц для каждого учащегося.

В надзорном ведомстве уточнили, что по предварительным данным, платная раздевалка появилась около 6-7 лет назад.

"Прокуратура будет выяснять, имеется ли реальная возможность всем учащимся оставлять свою верхнюю одежду в бесплатной раздевалке либо пользование платной раздевалкой является вынужденной мерой для учащихся и, соответственно, внесение денежных средств ежемесячно обязательным их родителей. Будут запрошены документы, регулирующие порядок внесения денежных средств за пользование платной раздевалкой", - пояснили в ведомстве.

По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.