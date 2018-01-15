"Банкноты обязательны к приему": в Свердловскую область продолжают поступать новые деньги

Уральское главное управление Банка России напоминает, что банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, транспорте и в других местах торговли и оказания услуг потребителям. Отказы в приеме новых купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2000 руб. - официальные средства платежа, как и другие банкноты, находящиеся в обращении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского главного управления Банка России, новые деньги можно получить в кассах и банкоматах банков, при расчетах в предприятиях торговли и сферы услуг.

В случае отказа принимать к оплате товаров и услуг новые банкноты, граждане могут обратиться с жалобой в Интернет-приемную Банка России или в учреждения Роспотребнадзора.

"Пока жалоб не поступало", - рассказали ранее с пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что Центральным банком России банкноты были введены в обращение 12 октября текущего года. Банкноты номиналом в 200 руб. окрашены в зеленый цвет. На них размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной. Банкноты в 2 тыс. руб. синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотной - космодром Восточный в Амурской области.