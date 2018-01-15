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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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"Банкноты обязательны к приему": в Свердловскую область продолжают поступать новые деньги
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2000 рублей, новые купюры, проверка на подлинность (2017) | Фото: Накануне.RU

Уральское главное управление Банка России напоминает, что банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, транспорте и в других местах торговли и оказания услуг потребителям. Отказы в приеме новых купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2000 руб. - официальные средства платежа, как и другие банкноты, находящиеся в обращении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского главного управления Банка России, новые деньги можно получить в кассах и банкоматах банков, при расчетах в предприятиях торговли и сферы услуг.

В случае отказа принимать к оплате товаров и услуг новые банкноты, граждане могут обратиться с жалобой в Интернет-приемную Банка России или в учреждения Роспотребнадзора.

"Пока жалоб не поступало", - рассказали ранее с пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что Центральным банком России банкноты были введены в обращение 12 октября текущего года. Банкноты номиналом в 200 руб. окрашены в зеленый цвет. На них размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной. Банкноты в 2 тыс. руб. синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотной - космодром Восточный в Амурской области.

2000 рублей, новые купюры(2017)|Фото: Накануне.RU

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15.01.2018 09:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:57 Екб


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"Банкноты обязательны к приему": в Свердловскую область продолжают поступать новые деньги
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