Списанные китайские танки пойдут на экспорт

В ходе реорганизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к 2020 г. планируется списать основные боевые танки Т-59. По данным китайских СМИ, речь может идти о нескольких тысячах машин. Уже сейчас в КНР задумались о том, что делать с таким количеством списанной техники.

Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) уже разработала модернизированный вариант Т-59-125, в основном предназначенный для поставок на экспорт. Сейчас на вооружении НОАК стоит множество танков Т-59D. В отличие от первоначальных модификаций Т-59, их средний возраст составляет 20-30 лет. После модернизации они могут прослужить ещё два десятилетия. Их можно оснащать 125-мм пушкой и отправлять на экспорт как Т-59-125. Это также будет дешевле, чем производить новые Т-59-125. Удешевление таких танков полностью отвечает потребностям их основных заказчиков – бедных африканских и азиатских стран, таких как Танзания или Мьянма.

Конечно, экспортировать все списанные Т-59 не удастся. Часть из них будет использоваться в качестве учебных машин, другая – переоборудована в мишени. Защитные характеристики Т-59 остаются достаточно высокими, поэтому стрельба по ним даст интересный опыт артиллеристам, который не удастся получить при использовании фиксированных мишеней или имитаторов целей. Для этого часть Т-59 планируется оснастить системами беспилотного управления. В таком качестве НОАК уже использовала списанные истребители "Цзянь-6", и бронетанковые войска могут перенять опыт ВВС.

Кроме того, с учётом израильского опыта, отслужившие своё танки планируется переделать в тяжёлые БМП.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе военной реформы в Китае сменилось командование всеми армиями Сухопутных войск, а также началось их значительное сокращение. Впрочем, некоторые части попросту переводятся в состав морской пехоты. На вооружение бронетанковых войск поступают более совершенные Т-96 и Т-99. Стоит отметить, что китайское танкостроение начало добиваться успехов и на внешнем рынке, так, VT-4 сумел победить российский Т-90 на тендере для армии Таиланда.