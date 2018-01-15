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15.01.2018
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 20:01 Мск (22:01 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Списанные китайские танки пойдут на экспорт
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Старые китайские танки (2018) | Фото: http://bbs.tiexue.net

В ходе реорганизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к 2020 г. планируется списать основные боевые танки Т-59. По данным китайских СМИ, речь может идти о нескольких тысячах машин. Уже сейчас в КНР задумались о том, что делать с таким количеством списанной техники.
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Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) уже разработала модернизированный вариант Т-59-125, в основном предназначенный для поставок на экспорт. Сейчас на вооружении НОАК стоит множество танков Т-59D. В отличие от первоначальных модификаций Т-59, их средний возраст составляет 20-30 лет. После модернизации они могут прослужить ещё два десятилетия. Их можно оснащать 125-мм пушкой и отправлять на экспорт как Т-59-125. Это также будет дешевле, чем производить новые Т-59-125. Удешевление таких танков полностью отвечает потребностям их основных заказчиков – бедных африканских и азиатских стран, таких как Танзания или Мьянма.

Танк Т-59-125 ВС Танзании(2018)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Конечно, экспортировать все списанные Т-59 не удастся. Часть из них будет использоваться в качестве учебных машин, другая – переоборудована в мишени. Защитные характеристики Т-59 остаются достаточно высокими, поэтому стрельба по ним даст интересный опыт артиллеристам, который не удастся получить при использовании фиксированных мишеней или имитаторов целей. Для этого часть Т-59 планируется оснастить системами беспилотного управления. В таком качестве НОАК уже использовала списанные истребители "Цзянь-6", и бронетанковые войска могут перенять опыт ВВС.

Китайский танк Т-59 на вооружении армии Мьянмы(2018)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn

Кроме того, с учётом израильского опыта, отслужившие своё танки планируется переделать в тяжёлые БМП.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе военной реформы в Китае сменилось командование всеми армиями Сухопутных войск, а также началось их значительное сокращение. Впрочем, некоторые части попросту переводятся в состав морской пехоты. На вооружение бронетанковых войск поступают более совершенные Т-96 и Т-99. Стоит отметить, что китайское танкостроение начало добиваться успехов и на внешнем рынке, так, VT-4 сумел победить российский Т-90 на тендере для армии Таиланда.

Другие новости по темам: Китай, НОАК, танкТ-59, Танзания, Мьянма
15.01.2018 20:01 Мск | Павел Мартынов
22:01 Екб


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Списанные китайские танки пойдут на экспорт
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