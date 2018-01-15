Саакашвили не верит, что Порошенко писал в ФСБ, но уверен, что поддерживает связь с Россией

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский президент Петр Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, но вряд ли был "таким глупым", чтобы написать обязательство перед ФСБ. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня", - отметил политик.

"И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", - написал Саакашвили.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, грузинский телеканал "Рустави-2" обнародовал заявления в ФСБ, якобы написанные Петром Порошенко в бытность депутатом Верховной рады.