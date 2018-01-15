Трамп заявил, что не считает себя расистом после высказываний о странах третьего мира

Американский президент Дональд Трамп объявил, что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом.

Напомним, ранее глава Белого дома во время встречи с конгрессменами сказал, что Вашингтону не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Такое заявление было подвергнуто осуждению правительством Гаити и охарактеризовано как "стереотипное". Позднее Трамп признал, что выбрал "жесткие слова".

Как сообщает РИА Новости, в воскресенье президент США еще раз отметил, что не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме.

"Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью", - заявил Трамп журналистам.

Как сообщало Накануне.RU, после данных высказываний в США предложили ограничить право Дональда Трампа на пуск ядерных ракет.