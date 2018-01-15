Немецкие СМИ: Российский "Циркон" представляет реальную угрозу для американских авианосцев

Немецкое издание Stern заявило, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам.

В материале отмечается, что после модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" океаны превратятся в "опасные воды" для американских авианосцев, передает РИА Новости.

Автор статьи сообщает, что корабли планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр", а также гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" 3М22 с радиусом действия около 600 километров.

Ранее сообщалось, что ракета "Циркон" на испытаниях в восемь раз превысила скорость звука.