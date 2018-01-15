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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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По факту резни в пермской школе возбуждено уголовное дело
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школа №127, Пермь (2018) | Фото: vk.com/Алена Данилова

Возбуждено уголовное дело по факту побоища в пермской школе №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". На месте под руководством заместителя руководителя краевого управления СК Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Идет осмотр места происшествия.

Все ученики и педагоги эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны, вскоре их допросят. Расследование уголовного дела продолжается.

"Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте координирует работу всех служб. Он поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.



Развитие сюжета: Ранее 15.01.2018 13:30 Мск
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По факту резни в пермской школе возбуждено уголовное дело
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