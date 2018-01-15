По факту резни в пермской школе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту побоища в пермской школе №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". На месте под руководством заместителя руководителя краевого управления СК Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Идет осмотр места происшествия.

Все ученики и педагоги эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны, вскоре их допросят. Расследование уголовного дела продолжается.

"Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте координирует работу всех служб. Он поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.