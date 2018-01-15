На Крещение в Челябинске будет организовано пять купелей

В Челябинске на Крещение будет работать пять купелей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Две будут организованы на озере Смолино: в Ленинском районе около храма "Утоли моя печали" и в Советском районе рядом с гостиничным комплексом "Смолино-парк". Два места будут оборудованы на Шершневском водохранилище: акватория возле "Храма всех святых" и в микрорайоне Сосновка по улице Красных казаков. На озере Первое купель будет организована по адресу: переулок Мамина, 1а.

Как отметил глава города Евгений Тефтелев, Челябинск готов к Крещенским купаниям.

"Провели ряд совещаний с подведомственными управлениями, задачи всем понятны, уверен, праздничное мероприятие пройдет под контролем и без происшествий", - подчеркнул он.

По словам начальника управления здравоохранения Натальи Горловой, возле официальных купелей будут дежурить машины скорой помощи с 22 часов 18 января до 3 часов ночи 19 января. Затем объекты будут стоять на первоочередном вызове.