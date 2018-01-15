Устроившие резню в пермской школе задержаны

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, двое нападавших, устроивших резню, в пермской школе №127 задержаны сотрудниками МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

"По состоянию на 11.15 всего в школе находилось 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых, в настоящее время все эвакуированы. В результате происшествия пострадало девять человек, из них восемь детей, один преподаватель. Травмы устанавливаются. Трое несовершеннолетних госпитализированы в детскую клиническую больницу №15. Остальных детей и женщину осматривают сотрудники "скорой помощи" на месте происшествия. Двое нападавших задержаны сотрудниками МВД", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также по информации ведомства, было задействовано 103 человека и 33 единицы техники. Оперативный штаб возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.