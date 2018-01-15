УЭТМ вновь избежал банкротства, но впереди еще один суд

УЭТМ (ООО "Эльмаш") вновь избежал банкротства. Областной арбитражный суд признал необоснованным требование межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области признать предприятие банкротом, а также отказал во введении наблюдения. Об этом сообщается в картотеке дел суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, иск в суд был подан налоговой еще в феврале прошлого года. Сумма долга составила более 68,3 млн руб. Однако истцу и ответчику удалось договориться: они заключили мировое соглашение. УЭТМ признал требования налоговой и обязался рассчитаться ежемесячными равными платежами в течение 36 месяцев. В результате, заявление налоговой о признании ООО "Эльмаш" несостоятельным признано судом необоснованным, во введении наблюдения было отказано.

В мае прошлого года в рамках судебного производства в суд также поступили заявления АО "Энеръгия + 21" и ООО "НПФ "Прософт-Е" о вступлении в дело о банкротстве.

В частности, согласно документам суда, общая сумма задолженности УЭТМ перед "Энеръгия + 21" превышает 300 тыс. руб. В частности, среди прочего, основной долг составил более 178,4 тыс. руб., а проценты за пользование чужими денежными средствами - более 57,5 тыс. руб. Уточняется, что задолженность у предприятия образовалась в результате неисполнения обязанности по оплате полученного товара.

В судебном заседании АО "Уралэлектротяжмаш" было заявлено ходатайство о процессуальном правопреемстве с АО "Энеръгия + 21". Как следует из материалов дела, между АО "Энеръгия + 21" (цедент) и АО "Уралэлектротяжмаш" (цессионарий) был заключен договор уступки права требования, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает принадлежащие цеденту требования к УЭТМ в сумме 178,4 тыс. руб. (основной долг).

Заявление АО "Уралэлектротяжмаш" о процессуальном правопреемстве признано судом обоснованными и подлежащим удовлетворению

"Учитывая, что в рамках настоящего дело имеется заявление АО "Уралэлектротяжмаш" о признании должника банкротом, настоящее заявления о признании должника банкротом оставляется судом без рассмотрения. <...> При таких обстоятельствах заявление АО "Энеръгия + 21" о признании должника, ООО "Эльмаш" (УЭТМ), несостоятельным оставляется судом без рассмотрения", - говорится в документах суда.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ООО "НПФ "Прософт-Е" о признании УЭТМ банкротом назначить на 14 февраля на 9.40.