Учитель и ученик, пострадавшие в резне в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии

Известно о девяти пострадавших в резне в пермской школе №127. На месте – восемь бригад "скорой помощи": две реанимационных, две педиатрических и четыре линейных врачебных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Пострадали девять человек. Учитель и 16-летний школьник с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба госпитализированы в городскую клиническую больницу №4. Пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр.

Все пострадавшие осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы. Все направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.