Россияне подают иски к Apple из-за искусственного замедления работы iPhone

Юристы NLF Group и Lex Borealis подадут иски к корпорации Apple в интересах российских пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы смартфонов iPhone прежних поколений, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщили изданию в юридических компаниях, заявления планируется подать в начале этой недели в Тверской суд Москвы и другие суды. У юристов уже есть первый пул истцов - около десяти человек, и в случае успешного исхода дела они рассчитывают довести их количество до нескольких сотен. NLF Group оплачивает судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации.

Замедление работы устройств Apple по закону "О защите прав потребителей" должно быть истолковано как "очевидный недостаток товара", полагают представители истцов. Если в товаре обнаруживаются недостатки, не оговоренные продавцом, потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки либо товар другой марки с перерасчетом покупной цены, потребовать "соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара".

Общая сумма исковых требований, по предварительным оценкам, составит "несколько десятков миллионов рублей", говорят партнеры. Они подчеркивают, что главная задача разбирательств - признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара.

По мнению экспертов, одержать победу в процессе будет непросто: для этого придется доказать злой умысел Apple.

В конце декабря стало известно, что Apple намеренно тормозит работу устройств прошлых поколений. Корпорация опубликовала открытое письмо, признала ошибки и пояснила, что замедляла работу устройств для продления срока их службы и предотвращения неожиданных отключений. Apple также пообещала снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29. Согласно подсчетам банка Barclays, это решение может принести компании убытки в размере $10 млрд. Износ аккумулятора считается одной из главных причин покупки новых моделей iPhone.

В США, Израиле и Франции к Apple подали уже десятки исков, готовятся к подаче заявления в Южной Корее, Канаде, Австралии.