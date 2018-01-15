Максим Решетников возглавил оперативный штаб после резни в пермской школе

Губернатор пермского края Максим Решетников возглавил оперативный штаб, созданный после резни в пермской школе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

По предварительной информации, двое учеников решили выяснить отношения в стенах школы, оба были вооружены ножами. Однокашники дерущихся попытались разнять хулиганов. По предварительным данным, пострадали восемь учеников. Среди раненых – как сами дерущиеся, так и те, кто пытался помешать поножовщине. Пострадал также учитель: у него – серьёзное ножевое ранение в шею. Один из нападавших задержан. По другим данным нападение на школьников совершили взрослые. Информация уточняется.

Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, губернатор региона Максим Решетников экстренно выехали в школу.