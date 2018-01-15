ЧМК впервые отгрузил рельсы для реконструкции железнодорожных путей на космодромах

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") изготовил рельсы для реконструкции железнодорожных путей на космодромах "Байконур" и "Плесецк". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Около тысячи тонн рельсов поставлено в адрес одного из предприятий госкорпорации "Роскосмос".

Рельсы будут использоваться для реконструкции железнодорожных путей, по которым ракеты доставляются на стартовый комплекс.

ЧМК планирует продолжить поставки продукции в 2018 году.