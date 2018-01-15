Якутию сковали 65-градусные морозы: МЧС выступило с обращением

Якутию сковали сильнейшие морозы. В некоторых районах температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию. Занятия в школах отменены, в регионе введен режим повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.

В связи с понижением температуры Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) решило напомнить правила безопасности в период сильных морозов.

"Чтобы не замерзнуть, не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор - 30% тепла теряется при непокрытой голове. Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача! Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем, кофе", - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

При незапланированной или аварийной остановке следует подать сигнал тревоги прерывистыми гудками.

"Повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Поставьте автомобиль против направления ветра, мотор надо оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, осторожно растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Выпейте горячего чаю. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытерев руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу", - советуют в МЧС.

Напомним, в ноябре прошлого года в интернете появилось видео, на котором школьники из Якутии возвращаются домой в сильную метель после того, как отменили занятия из-за непогоды. При этом ветер достигал скорости в 30 м/с, а температура упала до 15-20 градусов ниже ноля.