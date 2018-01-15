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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Якутию сковали 65-градусные морозы: МЧС выступило с обращением
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термометр, холода, градусник, мороз (2016) | Фото: vk.com

Якутию сковали сильнейшие морозы. В некоторых районах температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию. Занятия в школах отменены, в регионе введен режим повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Чтобы не замерзнуть, не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор - 30% тепла теряется при непокрытой голове. Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача! Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем, кофе", - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

При незапланированной или аварийной остановке следует подать сигнал тревоги прерывистыми гудками.

"Повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Поставьте автомобиль против направления ветра, мотор надо оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, осторожно растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Выпейте горячего чаю. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытерев руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу", - советуют в МЧС.

Напомним, в ноябре прошлого года в интернете появилось видео, на котором школьники из Якутии возвращаются домой в сильную метель после того, как отменили занятия из-за непогоды. При этом ветер достигал скорости в 30 м/с, а температура упала до 15-20 градусов ниже ноля.

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15.01.2018 09:29 Мск | Якутск | информационная служба Накануне.RU
11:29 Екб


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Якутию сковали 65-градусные морозы: МЧС выступило с обращением
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