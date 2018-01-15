В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель

Появились подробности нападения на учеников в Перми, сообщает Telegram-канал Mash.

Двое учеников решили выяснить отношения в стенах школы, оба были вооружены ножами. Однокашники дерущихся попытались разнять хулиганов. По предварительным данным, пострадали восемь учеников. Среди раненых – как сами дерущиеся, так и те, кто пытался помешать поножовщине. Пострадал также учитель: у него – серьёзное ножевое ранение в шею. Один из нападавших задержан.

Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, губернатор региона Максим Решетников экстренно выехали в школу.