Зимник "Салехард-Надым" закрыли через два дня после открытия

На Ямале сегодня закрыли сезонную автодорогу "Салехард-Надым" из-за повышения температуры. Зимник проработал всего два дня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Комиссия, в состав которой входят сотрудники ГИБДД, дорожной дирекции округа, инспекции по маломерным судам МЧС России, оценили соответствие автодороги нормативным требованиям и 13 января зимник был открыт для движения. Проезд по зимнику обеспечили для полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн. Однако сегодня погодные условия резко изменились, движение по автозимнику стало опасным.

"Из-за повышения температуры плотность полотна зимника снижается, и при движении автомобилей образовывается колея, что затрудняет проезд. Сейчас нахождение на зимнике небезопасно, это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Принято решение о закрытии дороги до снижения температуры окружающего воздуха, сейчас безопасный проезд обеспечить нельзя", – сообщил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО" Александр Симонов.

Продолжает свою работу зимник "Уренгой-Красноселькуп" - разрешен проезд для всех видов автомобильного транспорта массой до 30 тонн. На ледовой переправе "Салехард – Лабытнанги" обеспечивается проезд для колесных транспортных средств массой до 15 тонн и гусеничных транспортных средств массой до 25 тонн в одиночном порядке.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа устраивается четыре зимние автомобильные дороги. Работы на еще двух зимниках в настоящее время ведутся и выходят на завершающую стадию. Ожидается, что зимник "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги" откроется 17 января, зимник "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" - 19 января.