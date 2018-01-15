В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие

В Перми произошло нападение на учеников школы №127, передает корреспондент Накануне.RU.

"От директора школы № 127 (Мотовилихинский район) поступило сообщение. По непроверенной информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", - написал в своем Facebook Андрей Каменских.

По некоторым данным, пострадали несколько человек, на месте якобы работают восемь бригад "скорой". В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что проверяют информацию о нападении.