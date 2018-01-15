Тюменский депутат поднял вопрос о переименовании улиц: Царская вместо Республики, Спасская на месте Ленина

Администрация Тюмени получила предложение о переименовании улиц города, вернуть исторические названия счел нужным депутат гордумы Игорь Ракша. Его предложения коснулись улиц "несправедливо переименованных большевиками". В письме на имя главы он первым делом просит изменить название улицы Хохрякова, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель территориального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" Игорь Ракша в обращении отметил, что улица Хохрякова в Тюмени названа в честь революционера, сопровождавшего Николая II к месту казни. Также он возглавлял "Карательную экспедицию Тобольского направления", "брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке", сообщает депутат.

"Прошу вас рассмотреть вопрос возвращения исторического названия для улицы Успенская. В связи с тем, что процедура занимает довольно продолжительный период согласований, предлагаю разместить дублирующие таблички с историческим названием улицы", - говорит депутат.

Ракша заметил, что официального ответа от Тюменских чиновников пока нет. В ожидании депутат сформировал полный список улиц, "несправедливо переименованных большевиками". В их число попали Коммунистическая (Большая Монастырская), Луначарского (Никольская), Кирова (Войновская), Дзержинского (Садовая), Первомайская (Голицынская), 25 Октября (Ильинская), Комсомольская (Тобольская), Советская (Серебряковская), Республики (Царская), Ленина (Спасская), Коммуны (Царева), 50 лет ВЛКСМ (Донская) и многие другие.

"Несомненно, что в нашем городе, где открыт такой прекрасный музей "Россия- моя история", люди и чиновники увидели в нем сами те зверства, которые творили большевики и смогут помочь в восстановлении исторической справедливости. Для начала я предложил сделать хотя бы таблички с дублирующими названиями", - отмечает депутат.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос о переименовании улиц, несущих символы советской эпохи, вызвал большой резонанс в Екатеринбурге.