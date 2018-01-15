Глава Союза журналистов Москвы посоветовал Бастрыкину перестать осмыслять медийные процессы

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев посоветовал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заниматься следственной работой, а не осмыслять медийные процессы.

"У господина Бастрыкина время от времени случаются какие-то странные всплески осмысления медийных процессов. Я бы ему посоветовал заниматься все-таки следственной деятельностью", - сказал "Интерфаксу" Гусев. Так он прокомментировал интервью Бастрыкина, в котором глава СКР призвал определить пределы цензуры в Интернете и СМИ.

Гусев напомнил, что год назад Бастрыкин уже высказывал свое понимание процессов, происходящих в медиасфере, и тогда "многие сказали о своем отношении к этим его высказываниям"."И вот через год он решил снова поговорить о СМИ, которые он не любит и относится крайне специфически, как сотрудник спецслужб. Они (СМИ) ему мешают и он их считает лишними", - заявил Гусев.

Ранее в интервью "Российской газете" Бастрыкин заявил, что в России нужна последовательная концепция информационной политики, в рамках которой нужно определиться с "пределами цензурирования интернета и СМИ". Кроме того, он предложил ввести внесудебную блокировку сайтов, которые содержат экстремистскую информацию, и чтобы владельцы таких ресурсов сами обжаловали блокировку через суд.