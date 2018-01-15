В районе Зауралья в пожаре погибла молодая женщина и 8-летний ребенок

В Курганской области молодая женщина и ребенок насмерть отравились угарным газом.

Трагедия произошла утром 12 января в Лебяжье, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После тушения пожара в одной из квартир дома на улице Пролетарской обнаружены тела женщины 1990 года рождения и 8-летнего ребенка.

"По предварительным данным, причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания - перекал печи", - добавили в СК.