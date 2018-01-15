На Среднем Урале молодых специалистов больше всего ждут в финансовом секторе и IT-сфере

На Среднем Урале молодых специалисты больше всего востребованы в финансовом секторе и IT-сфере. К такому выводу пришли аналитики службы исследований HeadHunter проанализировав более 100 тыс. вакансий, размещенных в Свердловской области с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Как передает корреспондент Накануне.RU, аналитики составили рейтинг отраслей, которые в прошлом году были самыми "открытыми" для молодых специалистов. Открытыми – означает, что в этих отраслях было размещено больше всего вакансий для кандидатов без опыта работы.

Таковыми стали финансовый сектор и IT: 21% вакансий в этих отраслях не требовало опыта от кандидата. Также "открытыми" стали сфера телекоммуникации - 17% и гостиницы, рестораны - 12%. Самыми "закрытыми" оказались "Добывающая отрасль" - 1% и "Энергетика" - 1%.

В целом за 2017 год 10% всех вакансий были опубликованы для кандидатов без опыта. Средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Свердловской области – 28,5 тыс. руб.