В Челябинске иномарка насмерть сбила инвалида-колясочника

В Челябинске водитель "Renault Sandero" сбил инвалида-колясочника. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла вечером 14 января у дома 203/3 по улице Труда. Водитель иномарки совершил наезд на инвалида-колясочника, двигавшегося по проезжей части дороги.

В результате ДТП 55-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Как сообщают очевидцы, погибший регулярно просил милостыню в этом месте.