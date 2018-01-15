Жительница Екатеринбурга, под угрозами "угостившая" подругу наркотиком, получила 5,5 лет колонии

Суд вынес приговор 19-летней жительнице Екатеринбурга, которая подсаживала подругу на наркотики. Девушку признали виновной и отправили в колонию.

Напомним, вечером 7 июня прошлого года злоумышленница под надуманным предлогом привела в квартиру дома по улице Ломоносова свою 16-летнюю знакомую, с которой ранее училась в одной школе. Когда девушки зашли в ванную, старшая на глазах подруги попробовала наркотики, после чего под угрозой насилия заставила ее сделать то же самое. Когда пострадавшей девушке от приема зелья стало плохо, подсудимая отвезла ее на такси в район Вторчермета и бросила на остановке общественного транспорта. Та сумела позвонить своим родителям и попросить о помощи. Впоследствии родственники, увидев дочь в неадекватном состоянии, сообщили в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу было допрошено порядка 20 человек, назначены и проведены судебные медицинская и психиатрические экспертизы. На время следствия злоумышленница была заключена под стражу, так как ранее нарушила избранную для нее меру пресечения.

Суд вынес свой приговор: наркоманке назначено 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в адрес руководства школы, где обучались обе девушки, внесено представление в целях недопущения подобного рода нарушений прав детей в будущем.