Пермский миллиардер может подать иск против Sotheby's

Российский миллиардер, бывший совладелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев может подать иск против аукционного дома Sotheby's из-за подозрений в его причастности к завышению цен на произведения искусства.

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Иск связан с многолетней тяжбой между бизнесменом и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph. Бувье помогал российскому миллиардеру с приобретением около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Позднее Рыболовлев обвинил швейцарца в мошенничестве, в том числе в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества.

Около трети всех произведений искусства, купленных Рыболовлевым при посредничестве арт-дилера, предварительно выкупил сам Бувье на площадке Sotheby's для частных торгов. Суд в Нью-Йорке признал правомерным использование в суде секретных документов из переписки между Бувьером и сотрудником Sotheby's, которые содержат расчеты стоимости картин. Решение позволяет миллиардеру подать иск против самого торгового дома.

Sotheby's считает обвинения безосновательными.