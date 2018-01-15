На трассе под Курганом в аварии погиб молодой человек, еще двое находятся в больнице

Под Курганом на трассе, ведущей в сторону Лукино и Половинного, погиб человек.

ДТП произошло ночью 13 января на 12 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

25-летний житель Кетовского района на "Дэу Нексии" превысил скорость, не справился с управлением и через встречную полосу влетел в препятствие.

"В результате происшествия пассажир автомобиля 25-летний молодой человек от полученных травм скончался в больнице. Сам водитель и еще один пассажир - молодой человек 1992 года рождения, госпитализированы", - добавили в полиции.