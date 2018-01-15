Завотделением красноярской больницы уволилась после появления видео корпоратива с танцем живота

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после того, как в сеть попала видеозапись празднования новогоднего корпоратива в стенах медучреждения.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя больницы Андрея Любченко, остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор.

Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, где медики отмечают Новый год в кабинете больницы в конце декабря 2017 года. Несмотря на запрет главного врача больницы устраивать торжество в стенах медицинского учреждения, несколько человек под предводительством заведующей отделением и старшей медсестры, собрались за праздничным столом. На записи женщины исполняли танец живота.

Ранее в интернете появилось видео, на котором показано, что врачи Рязанского областного кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Минздрав Рязанской области сообщил, что провел проверку, по результатам которой главврач учреждения получил выговор, а двух медиков из руководящего состава уволили.