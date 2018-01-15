Довыборы в думу Сургута пройдут в сентябре. Об этом Накануне.RU сообщили в территориальной избирательной комиссии города.

"Выборная кампания, то, что касается местного уровня, пройдет в Единый день голосования - третий выходной день сентября. В июне ориентировочно будет объявлена выборная кампания. В течение трех месяцев идет подготовка к выборам и в сентябре выборы", - сообщили в избиркоме.

Добавим, что в Сургутском парламенте вакантны два мандата. Одно место в городской думе освободилось после того, как экс-депутат "Единой России", генеральный директор "Сургутстройтреста" Евгений Барсов по собственному желанию отказался от мандата, заявив, что не согласен с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Добавим также, что генеральный директор "Сургутстройтреста" по итогам 2016 г. стал самым богатым депутатом гордумы – он задекларировал доход в 11 млн 29 тыс. 316 руб. Владеет экс-парламентарий, в частности, 13 участками площадью от 723 до 3 тыс. 90 "квадратов". Автопарк бизнесмена состоит из 10 самолетов, двух "Мерседесов" и одного "Митсубиши". В думу экономической столицы Югры Барсов прошел в сентябре 2016 г. по 22 избирательному округу.

Также место в сургутской думе освободилось после смерти депутата Владимира Рогулина. Депутат избирался по четвертому избирательному округу. Единственным конкурентом парламентария была самовыдвиженец Галина Шитова. По результатам выборов Владимир Рогулин набрал 1440 голосов, а Галина Шитова - 967. Добавим также, что в думе Сургута все депутаты представители правящей партии. В "Единой России" корреспонденту Накануне.RU сообщили, что вопрос о том, кто осенью пойдет на выборы, пока не обсуждался.