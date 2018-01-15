Пермячка получила срок за "земельное" мошенничество ценой в 1,3 миллиона

Суд отправил в тюрьму 34-летнюю пермячку. Она наказана за серию мошенничеств с землей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

По данным следствия, в момент совершения преступления она трудилась специалистом организации по оформлению земельно-кадастровой документации. Мошенница незаконно зарегистрировала принадлежащую государству землю в частную собственность. "Владельцами" стали как она, так и другие пермяки. Похищены в итоге были 10 участков ценой в 755 тыс. руб. Позже она обобрала четырех земляков. Пермячка предложила им купить эти участки, обещая, что владеть ими покупатели будут законно. Общая сумма ущерба – 1 млн 270 тыс. руб.

Суд отправил преступницу на три с половиной года в колонию общего режима, а также оштрафовал на 20 тыс. руб.