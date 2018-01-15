В Совфеде планируют разработать санкции против сотрудников WADA, причастных к отстранению сборной РФ от Олимпиады

В Совете Федерации планируют проработать вопрос о введении санкций в отношении некоторых чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как с рассказал газете "Известия" председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, в настоящий момент определяется круг лиц, причастных к отстранению сборной РФ.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов", - сказал сенатор.

Также сообщается, что по информации источников, речь идет "о почти десятке человек", среди которых присутствуют граждане США и Великобритании.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Решение связано с допинговым скандалом. При этом "чистым" российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. XXIII Зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхан, Республика Корея, пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.