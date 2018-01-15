Первую встречу челябинских сторонников кандидата Грудинина посетили 80 человек

В Челябинске прошло первое собрание сторонников кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского обкома партии.

"Обсудили вопросы структуры и графика работы Центра, создания и распространения агитматериалов, агитации в социальных сетях, набора наблюдателей и многое другое. Все собравшиеся заполнили анкету добровольцев", - отметили в партии.

Собрание посетили 80 человек. Следующая встреча сторонников кандидата пройдет 18 января.

Напомним, челябинский предвыборный штаб кандидата в президенты Павла Грудинина возглавил первый секретарь областного отделения КПРФ Игорь Егоров.