Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн на сайте National Interest объяснил американцам, почему Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом.

В статье, посвященной истории полуострова, Голдстайн напомнил, что Крым стал российским еще в 1783 году, передает РИА Новости. Русские, отмечает автор публикации, не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях - в Крымской войне и во Второй мировой. По словам преподавателя, эти исторические события имеют значение и сегодня. Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради сдерживания предполагаемой "российской агрессии". Такую же цель уже несколько десятилетий преследует НАТО.

В XIX веке США поддерживали борьбу России за свои территории. Вашингтон даже отправлял в Крым оружие и боеприпасы. Именно этот факт, по мнению автора публикации, "ясно указывает на курьезность их (США) сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море".

Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, напоминает автор статьи. "Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог", - говорится в материале. Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает автор.

Он делает вывод, что более глубокое знание истории "могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру".

Отметим, украинские власти до сих пор считают, что могут вернуть Крым в состав государства. Ранее в Киеве заявили, что только давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине.