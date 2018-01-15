В Нижнем Тагиле из-за задымления в спортзале эвакуировали школу

В Нижнем Тагиле из-за задымления эвакуировали школу. Сегодня уроков в ней не будет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром в одной из школ на улице Карла Маркса сработала автоматическая пожарная сигнализация. После этого персоналом была оперативно организована эвакуация учащихся и сотрудников: всего были эвакуированы 50 человек, из них 45 детей. Пострадавших нет.

"На место происшествия выезжали пять единиц пожарной техники и 15 человек. По прибытию было проведено обследование здания, необходимости в применении пожарных сил не было. Как установили пожарные дознаватели, на первом этаже в помещении спортзала произошло короткое замыкание осветительного прибора без последующего горения. До прибытия пожарных подразделений персонал школы ликвидировал тление электропроводки с помощью огнетушителей", - рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 15 января, школа работать не будет. Электрики проведут обследование электросетей.