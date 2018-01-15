На Среднем Урале директор УК не выплатил ресурсоснабжающей организации 48 млн

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании г. Лесного, обвиняемого в причинении ущерба ресурсоснабжающей организации на сумму более 48 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, с августа 2015 года по июль 2016 года директор управляющей компании, достоверно зная, что на расчетный счет возглавляемого им предприятия от жителей Лесного поступила оплата за поставленные тепловую энергию, питьевую воду, услуги водоотведения и газоснабжения, не исполнил обязательства и не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" деньги, хотя имел такую возможность.

Санкция в качестве наиболее строгого вида наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.