Пермский "Театр-театр" напугал зрителей новостью о закрытии

"Уважаемые друзья! Вынуждены сообщить, что театр закрывается", - такое сообщение появилось в официальной группе Пермского академического "Театра-театра" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Короткое объявление без каких-либо подробностей вызвало волнение среди поклонников сценического искусства. "Вроде сегодня не первое апреля. Это вы о закрытии на реконструкцию сцены?", "Нельзя так шутить, купили с мужем билеты на 30 января", "От этой новости хочется рыдать", "Они не пугают, они интригуют. Это же театр", - пишут пользователи социальных сетей в комментариях под сообщением.

Некоторые пермяки предположили, что "Закрывается" - название нового спектакля. Но большинство людей склонились все-таки к версии реконструкции большой сцены. "Друзья, большая сцена отдыхает до 19.01. "Сцена-Молот" работать начинает с 16.01. Сейчас у них миниканикулы", - пишет пользователь Венера.

Официальных комментариев от театра получить не удалось. Однако известно, что спектакли, запланированные на февраль-март, состоятся.