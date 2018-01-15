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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
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от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Пермский "Театр-театр" напугал зрителей новостью о закрытии
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(2011) | Фото:bezformata.ru

"Уважаемые друзья! Вынуждены сообщить, что театр закрывается", - такое сообщение появилось в официальной группе Пермского академического "Театра-театра" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.
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Короткое объявление без каких-либо подробностей вызвало волнение среди поклонников сценического искусства. "Вроде сегодня не первое апреля. Это вы о закрытии на реконструкцию сцены?", "Нельзя так шутить, купили с мужем билеты на 30 января", "От этой новости хочется рыдать", "Они не пугают, они интригуют. Это же театр", - пишут пользователи социальных сетей в комментариях под сообщением.

Некоторые пермяки предположили, что "Закрывается" - название нового спектакля. Но большинство людей склонились все-таки к версии реконструкции большой сцены. "Друзья, большая сцена отдыхает до 19.01. "Сцена-Молот" работать начинает с 16.01. Сейчас у них миниканикулы", - пишет пользователь Венера.

Официальных комментариев от театра получить не удалось. Однако известно, что спектакли, запланированные на февраль-март, состоятся.

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15.01.2018 08:22 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:22 Екб


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Пермский "Театр-театр" напугал зрителей новостью о закрытии
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