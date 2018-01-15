Банки на 18% увеличили доходы от комиссий

Комиссионные доходы банков выросли на 18%, до 854,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2017 г. В прошлом году больше всего комиссий банки собрали с граждан.

Банки могут взимать дополнительную плату за широкий спектр услуг компаниям и населению. В частности, платежи с карт на карты физлиц-клиентов других кредитных организаций сейчас составляют 1,2% от суммы перевода (минимум 50 руб., максимум 1500 руб.). По переводам без открытия счета — от 1% от суммы операции. Размен купюр может стоить до 6% от номинала. А годовое обслуживание карточек обходится порой в несколько тысяч рублей в зависимости от категории карты.

Есть и комиссии за услуги, связанные с розничными кредитами. Например, за погашение займа через кассу, снятие наличных в банкоматах сторонних финансовых организаций, перечисление денег на ссудный счет, SMS-информирование, страхование имущества и жизни. За каждую услугу заемщик может заплатить до 1,5–3% от суммы кредита.

По оценкам Росбанка, в среднем по рынку на комиссии с граждан приходится 70% всех сборов, а с компаний — 30%, пишут "Известия". Вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов пояснил, что банки в прошлом году старались максимально увеличить комиссионные вознаграждения из-за снижения количества новых надежных заемщиков. Директор центра стратегической координации Росбанка Алексей Смирнов рассказал, что рост комиссионных сборов с физлиц связан также с расширением распространения карточных продуктов и безналичных платежей среди населения.

Высший арбитражный суд (ВАС) с 2009 г. ведет антикомиссионную кампанию. Уже признаны незаконными комиссии за открытие ссудного счета и досрочное погашение кредита.