На Южном Урале демонтировали опасный ледовый городок

В Чебаркуле, во избежание травм, демонтировали ледовый забор вокруг Новогоднего городка и две горки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Состояние этих элементов было оценено как травмоопасное. В частности, у горок разрушены бортики и скат, часть элементов забора также начала обрушаться. Нетронутой оставили одну горку, так как ее состояние признано удовлетворительным.

Добавим, что в настоящий момент с подрядчиком идет работа в досудебном порядке.

Напомним, в конце декабря власти отказались принимать и оплачивать работы подрядчика по возведению городка.